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На реконструкцию стадиона «Зенит» выделят 30 млн рублей

17 апреля в 14:14 206 просмотров

Комиссия пензенской Гордумы рассмотрела поправки в бюджет города.

Как отметила начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина, доходная часть бюджета увеличивается на 58,8 млн рублей за счет безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета.

Из них 3,8 млн рублей — это субсидии на капремонт школ, 25 миллионов пойдет на строительство детсада в микрорайоне Заря на условиях софинансирования. Еще 30 миллионов направят на реконструкцию стадиона «Зенит».

Внутри бюджета перераспределяются 2,4 млн рублей — эти деньги пойдут на выполнение решений судов по искам в отношении муниципалитета.

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