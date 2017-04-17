На реконструкцию стадиона «Зенит» выделят 30 млн рублей

Как отметила начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина, доходная часть бюджета увеличивается на 58,8 млн рублей за счет безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета.

Из них 3,8 млн рублей — это субсидии на капремонт школ, 25 миллионов пойдет на строительство детсада в микрорайоне Заря на условиях софинансирования. Еще 30 миллионов направят на реконструкцию стадиона «Зенит».

Внутри бюджета перераспределяются 2,4 млн рублей — эти деньги пойдут на выполнение решений судов по искам в отношении муниципалитета.