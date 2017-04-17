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Для фанатов ужесточат наказания за нарушения на матчах

17 апреля в 14:34 178 просмотров

Для фанатов ужесточат требования за грубое нарушение правил поведения на матчах. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Как пишет «Газета.ru», вдвое увеличились штрафы (с 20−25 тыс. до 40−50 тыс. руб) за нарушение запрета на посещение мест официальных спортивных соревнований в дни их проведения, также сохраняется возможность ареста на срок до 15 суток в качестве альтернативной меры наказания.

Введена административная ответственность за грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, за такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб. или арест на срок до 15 суток с наложением запрета на посещение спортивных матчей на срок от одного года до семи лет, пишет издание.

Нарушившие порядок в ходе соревнований иностранные фанаты могут быть подвергнуты санкциям в виде ареста на срок до 15 суток с последующим выдворением из России. Высылка возможна заменой штрафом до 50 тыс. руб. или административным запретом на посещение спортивных соревнований на срок от одного года до семи лет.

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