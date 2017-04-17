Пензенцев приглашают на «Библионочь-2017». ПРОГРАММА

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22 апреля Пензенская областная библиотека для детей и юношества приглашает всех желающих на «Библионочь-2017». Для горожан организаторы подготовили букфест «Литературное настроение» (0+).

«Тема «Библионочи» в этом году — «Новое прочтение». Мы расскажем об оригинальных способах знакомства с книгой, которые кто-то из вас уже успел забыть, а кто-то и не знал о них. У каждого будет возможность стать не только очевидцем событий, но и непосредственным их участником. На разножанровых площадках можно будет проявить творческие способности и представить свое видение любимой книги», — отметили в библиотеке.

Программа мероприятия:

18.00 — 18.30 — книжный перфоманс (книга в театре, музыке и изобразительном творчестве).

Юные актеры, музыканты и художники-иллюстраторы представят литературные истории, созданные знаменитыми писателями.

18.30 — 20.00 — библио-mix:

— в театре «Силуэт» необычные актеры-тени расскажут вам удивительные книжные истории. А все желающие смогут воплотить игру своего воображения в творчестве.

— книжная игротека «Твой ход!» даст вам возможность принять участие в увлекательных настольных сражениях, в которые играли известные литературные персонажи.

— книжный нон-стоп «Отрывочное восприятие» — это демонстрация фрагментов художественных фильмов, созданных на основе литературной классики, и проведение викторины «Литература + кино».

— библиокафе «Вкусные истории» предложит вам «отведать» любимые яства литературных персонажей и даже записать рецепты их приготовления, но предварительно вам надо будет прочитать отрывки из художественных произведений.

— в библиокемпинге «Походные предпоЧТЕНИЯ» с нетерпением будут ждать любителей приключенческой литературы и авторской песни.

— спектакль «Сказки и куклы», созданный по мотивам сказок народов Пензенской области, представят вам сотрудники краеведческого музея.

— мастер-класс «Книги в миниатюре» объединит поклонников мини-книг. Они увидят выставку миниатюр, изображающих сюжеты известных произведений, узнают о различных интерактивных форматах печатных и электронных художественных изданий, изготовят брелок в виде любимой книги.

20.00 — 21.30 — фотоквест «Книга в фокусе» (игра по мотивам художественного произведения).

Кроме того, в течение всей «Библионочи» будут работать фотозона «Чтение с эффектом 3D», поэтическая почта «Слово читателю», салон литературных гаданий «Библиомантия», а также площадки — маскарад «Литгрим» и библиотечная мозаика «ЭлементARTщина».

«Завершится все Финальным многоточием…, где будут подведены итоги «Библионочи» и пройдет награждение победителей фотоквеста», — рассказали организаторы.

Мероприятие пройдет по адресу: г. Пенза, ул. Толстого, 8а.