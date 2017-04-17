Сообщение о том, что оттуда доносятся крики о помощи, поступило 16 апреля.
Спасатели незамедлительно прибыли на место и извлекли пострадавшего.
Специалисты «скорой» оказали ему необходимую помощь, от госпитализации мужчина отказался.
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На ул. Пушкина в колодец упал мужчина
17 апреля в 15:05 188 просмотров
В Пензе на ул. Пушкина в колодец теплотрассы упал мужчина.
Сообщение о том, что оттуда доносятся крики о помощи, поступило 16 апреля.
Спасатели незамедлительно прибыли на место и извлекли пострадавшего.
Специалисты «скорой» оказали ему необходимую помощь, от госпитализации мужчина отказался.