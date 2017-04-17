На ул. Пушкина в колодец упал мужчина

В Пензе на ул. Пушкина в колодец теплотрассы упал мужчина.

Сообщение о том, что оттуда доносятся крики о помощи, поступило 16 апреля.

Спасатели незамедлительно прибыли на место и извлекли пострадавшего.

Специалисты «скорой» оказали ему необходимую помощь, от госпитализации мужчина отказался.