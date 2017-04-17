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Никита Михалков привез в Пензу «Метаморфозы»

17 апреля в 15:11 234 просмотра
, актер, сценарист и продюсер привез спектакль «Метаморфозы» (12+).

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17 апреля в Пензу приехал председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков. Известный кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер привез спектакль «Метаморфозы» (12+).

«Мы с нетерпением ждали вас на пензенской земле, это большое культурное событие для региона», — отметил губернатор Иван Белозерцев, приветствуя гостя.

«Всегда с удовольствием приезжаю к вам. Во время прошлого визита я пообщался здесь с замечательными людьми, это очень вдохновляюще», — сказал Никита Михалков.

Режиссер рассказал о спектакле, который привез в город на Суре. «Метаморфозы» — это литературно-сценический коллаж, он объединяет девять миниатюр, над созданием которых работали сразу несколько режиссеров. Общий замысел спектакля и художественное руководство принадлежит Никите Михалкову, сообщает пресс-центр облправительства.

«Это не спектакль, это открытая репетиция, абсолютно новый формат для нас. Позавчера состоялся наш первый выезд в Екатеринбург, сегодня второй город — Пенза», — сообщил он.

Иван Белозерцев отметил своевременность произведений, которые стали основой спектакля.

«Русская классика особенно актуальна, сегодня ее не хватает», — подчеркнул глава региона.

Никита Михалков заявил о намерении вернуть интерес к произведениям, востребованным во все времена.

«Без русской литературы, без русского языка нет России», — поделился он.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/04/17/14354812
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