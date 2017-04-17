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В Пензе построят несколько школ и реконструируют лагерь

17 апреля в 15:15 140 просмотров

На комплексное развитие социальной инфраструктуры Пензы за десять лет потратят 4,6 млрд рублей. Соответствующую программу на 2017−2026 годы обсудили на комиссии Гордумы.

Как пояснила вице-мэр Пензы Ирина Ширшина, основная задача программы — это обеспечение населения объектами социальной инфраструктуры, образования, физкультуры и спорта.

«Программа рассчитана на 10 лет, с 2017 по 2026 годы. Первый этап программы — с 2017 по 2021 годы, второй этап — с 2022 по 2026 годы. Общий объем финансирования — 4 млрд 648 млн рублей.

К 2026 году ожидается развитие и укрупнение материально-технической базы отрасли образования и культуры, а также физической культуры и спорта; повышение доступности объектов для всех категорий населения; исключение дефицита мест в дошкольных учреждениях; сокращение количества обучающихся во вторую смену; повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры, а также создание современных условий в сфере реализации программы допобразования», — отметила Ирина Ширшина.

Она пояснила, что в программу включено строительство школ в микрорайоне Шуист и на ул. Шевченко/Новый Кавказ, строительство детсада на 175 мест в микрорайоне «Заря». Последние два объекта подлежат сдаче летом этого года.

В 2020-е годы планируется сделать пристрой к детсаду по ул. Макаренко, реконструировать лагерь «Орленок», построить школы в Арбеково и на ГПЗ, а также ряд других объектов.

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