Работы по реконструкции планетария в Пензе включены в программу комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа города Пензы на 2017−2026 годы." data-title="Пензенский планетарий восстановят к 2020 году — Пенза-пресс, рунет за день">

Работы по реконструкции планетария в Пензе включены в программу комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа города Пензы на 2017−2026 годы.

Их намечено выполнить к 2020 году, сообщила вице-мэр Пензы Ирина Ширшина на комиссии Гордумы 17 апреля.

«Предполагается разработка проектной документации с прохождением экспертизы, работы по реконструкции здания с элементами реставрации», — сказала она.

Ирина Ширшина уточнила, что приступать к началу работ планируется в ближайшее время.

Напомним, здание планетария построено и введено в эксплуатацию в 1927 году. В 1987 году его включили в список памятников истории культуры местного значения. В 2010 году объект признали аварийным и закрыли.