« Мой Tele2» запустила рекламную кампанию. Наружная реклама , телевизионные и радиоролики демонстрируют честный подход оператора к ценообразованию: размер абонентской платы на тарифах Tele2 со второго месяца не увеличивается." data-title="Тарифы Tele2 исследовали в «лабораториях» — Пенза-пресс, рунет за день">

Tele2 в поддержку нового тарифного плана «Мой Tele2» запустила рекламную кампанию. Наружная реклама, телевизионные и радиоролики демонстрируют честный подход оператора к ценообразованию: размер абонентской платы на тарифах Tele2 со второго месяца не увеличивается.

По сюжету, герои новых рекламных видеороликов Tele2 — ученые, которые исследуют различные тарифные планы в химической лаборатории и выявляют странное «поведение» одного из образцов: со второго месяца его стоимость начинает резко расти. Этому «ученые» находят этому объяснение: «Такое бывает, когда в цену гормоны роста добавляют».

Затем они выносят новый образец — тариф «Мой Tele2». Исследователи тщательно сканируют его на наличие ценовой химии и констатируют отсутствие в нем каких-либо искусственных добавок: «У нас все просто — наш безлимит натуральный, никаких гормонов роста».

Тарифный план «Мой Tele2» оператор запустил в начале апреля во всех регионах присутствия. Абоненты данного тарифа не ограничены в звонках на номера Tele2 не только внутри региона, но и по всей России (минуты не расходуются из пакета), а также могут безлимитно пользоваться популярными социальными сетями и мессенджерами. Tele2 не «химичит» с ценой, поэтому стоимость абонентской платы на предложениях оператора остается неизменной и не повышается со второго месяца.

Новые рекламные ролики можно посмотреть на официальном канале Tele2 на YouTube.