Пензенский «Дизель» с разгромным счетом обыграл «Зареченских бобров» (видео)

« Дизель» разгромил в товарищеском матче команду « Заречные бобры», которая состоит из сотрудников противопожарной службы." data-title="Пензенский «Дизель» с разгромным счетом обыграл «Зареченских бобров» — Пенза-пресс, рунет за день">

С хорошим настроением ушли в отпуск. В предпоследний день весенних сборов пензенский «Дизель» разгромил в товарищеском матче команду «Заречные бобры», которая состоит из сотрудников противопожарной службы.

Настоящий праздник хоккея в закрытом городе устроили «Дизель» и «Заречные бобры». На льду спортивно-культурного комплекса «Союз» состоялся товарищеский матч между профессионалами из Высшей хоккейной лиги и любительским клубом пожарных. Уже в первом периоде пензенская дружина показала, что она — на голову выше соперника, отправив в ворота зареченцев три шайбы. «Бобры» сумели ответить лишь однажды — в конце первой двадцатиминутки.

В итоге на перерыв команды ушли при счете 3:1 в пользу «Дизеля». Тем не менее, пензенцы не думали расслабляться.

«Очень достойный соперник, старается, это видно. Хорошая команда в Заречном», — отметил игрок ХК «Дизель» Денис Бельский.

Во втором периоде «Дизель» еще больше упрочил свое превосходство, отправив в ворота «Бобров» три безответные шайбы.

«Тяжеловато, конечно, потому что они — профессионалы, а мы — любители. Ну, ничего, будем бороться», — сказал игрок ХК «Заречные бобры» Ярослав Панин.

В заключительном периоде «Дизель» лишь однажды огорчил зареченцев. В итоге пензенские хоккеисты одержали убедительную победу со счетом 7:1, сообщает телеканал «Экспресс».