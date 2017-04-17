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Пензенец пожаловался на «опасного беспредельщика» на трассе. ВИДЕО

17 апреля в 16:01 516 просмотров
«ВКонтакте» в группе «Автохам. Пенза» появилось видео с очередным дорожным нарушителем.

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В Пензе в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Автохам. Пенза» появилось видео с очередным дорожным нарушителем.

Судя по ролику, опубликованному в группе, водитель легковушки на большой скорости по встречке обогнал две машины.

«Беспредельщик. Такие типы опасны», — написал автор видео.

Фотография: скриншот - https://vk.com/avtohampenza
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