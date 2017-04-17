Пензенец пожаловался на «опасного беспредельщика» на трассе. ВИДЕО 516 просмотров « ВКонтакте» в группе « » появилось видео с очередным дорожным нарушителем." data-title="Пензенец пожаловался на «опасного беспредельщика» на трассе. ВИДЕО — Пенза-пресс, рунет за день"> ВКонтакте» в группе Автохам. Пенза » появилось видео с очередным дорожным нарушителем." data-title="Пензенец пожаловался на «опасного беспредельщика» на трассе. ВИДЕО — Пенза-пресс, рунет за день"> 17 апреля в 16:01