« Евровидение-2017» для нашей страны завершилась. Теперь уже точно: Россию отстранили , и федеральные каналы не будут транслировать конкурс. Много ли мы потеряем от этого , рассуждает пензенский RJ , шеф-редактор радио « Экспресс», блогер Денис Симонов." data-title="Денис Симонов: «Евровидение» превратилось в конкурс фриков — Пенза-пресс, рунет за день">

Эпопея под названием «Евровидение-2017» для нашей страны завершилась. Теперь уже точно: Россию отстранили, и федеральные каналы не будут транслировать конкурс. Много ли мы потеряем от этого, рассуждает пензенский RJ, шеф-редактор радио «Экспресс», блогер Денис Симонов.

«То, что Россия в этом году не будет представлена на «Евровидении» и не будет вести его трансляцию по ТВ, с моей точки зрения, совсем не плохо. Потому что конкурс, который изначально, много лет тому назад, заявлялся как конкурс, объединяющий Европу на музыкальной основе, в последнее время, к сожалению, стал конкурсом околополитическим и все меньше и меньше имеющим отношение к музыке.

Более того, хорошо видно, что руководители «Евровидения» сейчас сами загнали себя в угол. Сначала, в угоду неких «воинственных» трендов и веяний, пойдя на нарушение условий конкурса, создав прецедент, когда откровенно политическая песня (а исполнительница Джамала этого никогда и не скрывала) выигрывает «Евровидение-2016». А, потом, не зная, что делать со страной-победительницей, продолжающей на волне антироссийской истерии и безнаказанности (провокация-то с песней прошла) активно «кипятить» ту самую «кашу», которую они же и заварили. Все это, ну никак не может добавить доверия и уважения к конкурсу, который и так от года к году все больше скатывается от главного музыкального события Европы к некому непонятному действу, где бал правит отнюдь не музыка, а, мягко говоря… очень мягко говоря, эпатаж.

Лично я в последние годы наблюдал за «Евровидением» с большой долей скептицизма, потому что в этом конкурсе я не вижу ни музыкальных трендов, ни новых яркий открытий, которые были там когда-то. Ничего подобного группе ABBA в «Евровидении» сейчас нет и, наверное, уже никогда не будет. Конкурс превратился просто в очередное (пусть и общеевропейское) «проголосуй-шоу», коих и так много на телевидении любой страны. Да и конкурса как такого нет — композиции очень однообразны, исполнители пытаются угодить всем, поэтому большинство песен не обладают какими-то ярко выраженными отличительными чертами, да и голоса, в общем-то, тоже усреднены донельзя.

Однако, это только полбеды. Главная проблема «Евроведения», на мой взгляд, заключается в том, что организаторы мероприятия, видимо, борясь за рейтинги и внимание публики, сознательно добавляют конкурсу «скандальности», протаскивая в шоу как политические манифесты, так и манифесты «ЛГБТ-толерантности», буквально насильно заставляя зрителей любоваться очередным поющим фриком. Яркий тому пример — победа Кончиты Вурст или участие в предстоящем «Евровидении» Славко Калезича — черногорского бородатого «сатира» с косой до пояса. Думаю, что уже через пару дней после подведения итогов конкурса никто даже не вспомнит ни мотива, ни слов песни данного «исполнителя», однако, белые трусики в обтяг, танцы в стиле стриптизера и фирменная косичка Славко запомнятся также надолго, как и бородатая улыбка Кончиты. И в этом, к сожалению, — вся суть нынешнего «Евровидения».

Так что, наш отказ от конкурса в Киеве — это конечно, не очень хорошо, но в целом, мы, пожалуй, ничего не теряем. Наоборот, только приобретаем (притом, в очередной раз) убежденность в том, что современная музыкальная (или спортивная — вспоминаем Олимпиаду в Рио) индустрия — это в гораздо меньшей степени музыка, и в гораздо большей — политика или что-то иное», — отметил Денис Симонов.

А в это время набирает обороты голосование за петицию о вечном отстранении России от европейского конкурса песни. Ее опубликовала на портале www.change.org пользователь под ником Лена Миро.

«Дорогие организаторы «Евровидения»! Мы, граждане России, не хотим больше участвовать в вашем конкурсе. Нас не устраивает то, что вы ничего не сделали с дискриминацией нашей участницы Юли Самойловой принимающей украинской стороной и не пустили ее на конкурс. Вас, в свою очередь, не устраивает то, что «Первый канал» отменил трансляцию на Россию. И то, и другое — взаимное нарушение правил конкурса. Мы со своими участниками мешаем вашей дружной европейской семье. Вы надоели нам. Мы хотим того же, чего хотите и вы — забыть друг друга. Наши желания обоюдны. Наши сердца — вместе с вами!

Отстраните наш голубой экран от вашего прекрасного конкурса. Сил у нас больше нет смотреть его, слушать о нем и переживать, будто это не смотр песни для домохозяек, а величайший песенный конкурс мира. Добровольно наш «Первый канал» от вас не уйдет. Его можно лишь выгнать. Сделайте это, пожалуйста!» — призывает россиянка Европейский вещательный союз.

На момент публикации петицию подписали 920 человек.

Напомним, скандал с участием России на «Евровидении-2017» будоражит умы россияне уже несколько месяцев. Служба безопасности Украины отказалась пускать Юлию Самойлову на территорию своей страны. Сотрудников СБУ не устроило то, что девушка выступала в 2015 году в Крыму. Европейский вещательный союз обещал применить санкции к Киеву, если россиянку не пустят на конкурс, однако так и не сделал этого. В ответ Россия отказалась менять участника, а федеральные каналы сообщили об отмене трансляции конкурса. Планируется, что Юлия Самойлова поедет на конкурс песни в 2018 году.

Источник фото — скриншот www.instagram.com/p/BSZpUn3D6vc/?taken-by=slavkokalezic; фото из личного архива Дениса Симонова