« Искра-1» на Барковке были оштрафованы региональным управлением Росреестра на 5000 рублей каждый за нарушения земельного законодательства , говорится в отчете о деятельности мэрии Пензы по осуществлению муниципального земельного контроля." data-title="Владельцев земель в СНТ «Искра» оштрафовали за нарушения закона — Пенза-пресс, рунет за день">

62 собственника земельных участков в СНТ «Искра-1» на Барковке были оштрафованы региональным управлением Росреестра на 5000 рублей каждый за нарушения земельного законодательства, говорится в отчете о деятельности мэрии Пензы по осуществлению муниципального земельного контроля.

Как отмечается в докладе, в 2016 году было подготовлено 186 приказов о проведении внеплановых выездных проверок соблюдения земельного законодательства в отношении 210 земельных участков в СНТ «Искра-1».

«В ходе проверок по 73 земельным участкам выявлены нарушения ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе — использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством РФ прав на указанный земельный участок)», — отмечается в отчете.

По словам начальника отдела муниципального земельного контроля администрации Пензы Светланы Александровой, некоторые дела по СНТ находятся на рассмотрении управления Росреестра.

Всего в 2016 году в рамках муниципального земельного контроля было проведено 1700 проверок на общей площади 228,33 га. По результатам составлено 675 актов проверок, выявлено 732 нарушения.