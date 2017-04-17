В Пензе спасатели помогли до «скорой» донести полного мужчину 236 просмотров , что необходима помощь по транспортировке тяжелобольного мужчины большого веса до машины « скорой»." data-title="В Пензе спасатели помогли до «скорой» донести полного мужчину — Пенза-пресс, рунет за день"> 17 апреля в 17:09