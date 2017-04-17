По данным регионального УЖКХ и ГЗН, мужчина находился в квартире на девятом этаже на ул Терновского.
Прибыв по адресу, спасатели на носилках транспортировали больного мужчину.
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В Пензе спасатели помогли до «скорой» донести полного мужчину
17 апреля в 17:09 236 просмотров
В Пензе в поисково-спасательную службу поступила информация о том, что необходима помощь по транспортировке тяжелобольного мужчины большого веса до машины «скорой».
По данным регионального УЖКХ и ГЗН, мужчина находился в квартире на девятом этаже на ул Терновского.
Прибыв по адресу, спасатели на носилках транспортировали больного мужчину.