Кузнецкая чиновница «пробила» сыну жилье по соцпрограмме

Бывшую главу администрации районного поселка Евлашево Кузнецкого района Пензенской области признали виновной в мошенничестве и в покушении на дачу взятки.

По данным пресс-службы регионального СУ СКР, женщина предоставила фиктивные документы, на основании которых ее сын был включен в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе — молодых семей.

В итоге региональный минсельхоз предоставил социальную выплату — 524 300 рублей на строительство жилья в селе.

«Кроме того, обвиняемая подготовила два договора социального найма, в которые внесла заведомо ложные сведения о предоставлении ее родственникам жилого дома на основании договора социального найма, расположенного на территории Кузнецкого района. В дальнейшем ее родственники были зарегистрированы по данному адресу, но фактически никогда не проживали», — отметили в ведомстве.

Этот дом в муниципальной собственности не числился, а его реальный собственник не знал о том, что у него прописаны посторонние лица.

Женщина знала, что в отношении нее проводится проверка полицейским, она пыталась передать ему 20 000 рублей в качестве взятки, но сотрудник полиции пресек ее незаконные действия.

Женщина в ходе следствия возместила ущерб в полном объеме.

Суд назначил ей наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно, а также запретил занимать должности в органах местного самоуправления на три года.

Приговор не вступил в законную силу.