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Доллар на 18 апреля подешевел на 5 копеек

17 апреля в 17:39 174 просмотра

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 18 апреля.

По данным Банка России, курс доллара понизился с 56,2945 до 56,2505 руб., курс евро повысился с 59,7791 руб. до 59,8393 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 57,8655 руб.

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