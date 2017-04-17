Доллар на 18 апреля подешевел на 5 копеек

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 18 апреля.

По данным Банка России, курс доллара понизился с 56,2945 до 56,2505 руб., курс евро повысился с 59,7791 руб. до 59,8393 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 57,8655 руб.