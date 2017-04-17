Звонницы пензенских храмов открыли для всех желающих (видео)

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Трезвонить во все колокола разрешается! В пасхальную неделю или, как ее еще называют звонильную, звонницы пензенских храмов открыты для всех желающих. В Светлый понедельник принято вспоминать о первом дне после воскресения Иисуса Христа и славить Спасителя, в том числе — колокольным звоном.

С особым настроением в пасхальный понедельник пензенцы спешат в храмы. В этот день славить воскресшего Христа Спасителя колокольным звоном разрешается всем желающим. У профессиональных звонарей работы прибавляется — перевязывать оснастку в Светлую неделю приходится чаще.

Аркадий Царан мастерством колокольного звона овладел 20 лет назад. По его мнению, даже имея талант, этому искусству нужно обучаться годами.

«У меня это как-то само по себе получается. Когда птица летит, разве она думает, как она летит? Или когда рыба плывет, она не думает, так и здесь», — поделился звонарь Спасского кафедрального собора Аркадий Царан.

«Целую неделю церковь радуется, ликует. Люди собираются в храмы, причащаются, после окончания службы проводится крестный ход с колокольным звоном, песнопениями, чтением Евангелия», — рассказал ключарь Спасского кафедрального собора Максим Зорин.

От большого — к самому маленькому. В зависимости от размера, колокола отличаются звучанием. Прежде чем передать новичку веревки, проводят короткий инструктаж.

У Благовещенского храма — малая звонница, которую в скором времени поднимут на самую высокую в Пензе колокольню.

Наружные работы на колокольне планируют завершить к концу 2017 года. До наступления холодов оштукатурят и покрасят стены, смонтируют декоративные элементы, сообщает телеканал «Экспресс».