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Пензенских бизнесменов приглашают на форум в Казань

17 апреля в 17:45 210 просмотров
«Сообщество» Приволжского федерального округа, представители общественных организаций, бизнеса, власти и СМИ Пензенской области приглашаются принять участие.

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24−25 апреля в Казани пройдет форум активных граждан «Сообщество» Приволжского федерального округа, представители общественных организаций, бизнеса, власти и СМИ Пензенской области приглашаются принять участие.

«Форум представляет собой площадку для практического взаимодействия общества, бизнеса и власти, в которой принимают участие руководители федеральных и региональных органов власти, представители некоммерческого сектора, лидеры бизнес-сообщества и СМИ. Программа форума включает дискуссии, общественные слушания, презентации лучших практик, тренинги, мастер-классы, пространство для непосредственного общения и обсуждения возможностей сотрудничества», — сообщили в пресс-центре областного правительства.

Для представителей органов государственной власти и бизнеса будет организована специальная секция, направленная на обмен опытом и поиск работающих моделей сотрудничества с социально ориентированными некоммерческими организациями, а также будет предоставлена возможность сделать презентацию приоритетных программ 2017 года для сотрудничества с региональными СО НКО.

Форумы 2016 года приняли на своих площадках 7000 участников, 800 экспертов, 650 волонтеров и привлекли около 700 проектов гражданских активистов и некоммерческих организаций.

Более подробная информация о форуме — на сайте форумсообщество.рф

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