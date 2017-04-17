« Сообщество» Приволжского федерального округа , представители общественных организаций , бизнеса , власти и СМИ Пензенской области приглашаются принять участие." data-title="Пензенских бизнесменов приглашают на форум в Казань — Пенза-пресс, рунет за день">

«Форум представляет собой площадку для практического взаимодействия общества, бизнеса и власти, в которой принимают участие руководители федеральных и региональных органов власти, представители некоммерческого сектора, лидеры бизнес-сообщества и СМИ. Программа форума включает дискуссии, общественные слушания, презентации лучших практик, тренинги, мастер-классы, пространство для непосредственного общения и обсуждения возможностей сотрудничества», — сообщили в пресс-центре областного правительства.

Для представителей органов государственной власти и бизнеса будет организована специальная секция, направленная на обмен опытом и поиск работающих моделей сотрудничества с социально ориентированными некоммерческими организациями, а также будет предоставлена возможность сделать презентацию приоритетных программ 2017 года для сотрудничества с региональными СО НКО.

Форумы 2016 года приняли на своих площадках 7000 участников, 800 экспертов, 650 волонтеров и привлекли около 700 проектов гражданских активистов и некоммерческих организаций.

Более подробная информация о форуме — на сайте форумсообщество.рф