В Пензе школьники заступили в почетный караул (видео)

« Пост № 1». В Пензе у Монумента воинской и трудовой славы почетный караул впервые в 2017 году заступил на службу. Акция приурочена ко Дню Победы." data-title="В Пензе школьники заступили в почетный караул — Пенза-пресс, рунет за день">

Почетный «Пост № 1». В Пензе у Монумента воинской и трудовой славы почетный караул впервые в 2017 году заступил на службу. Акция приурочена ко Дню Победы.

Яркое солнце, дождь, ветер и даже снег школьникам нипочем. Они будут нести вахту памяти у Монумента воинской и трудовой славы Пензы. Первыми заступили в почетный караул ученики средней школы № 30. Из 15 старшеклассников две — девушки. Кристина Юртаева участвует в акции памяти третий год подряд, сообщает телеканал «Экспресс».

«Для меня караульные службы очень важны, потому что я чувствую, что делаю какой-то вклад в историю. Также я отдаю честь своим прабабушке и прадедушке, потому что они воевали на фронтах Великой Отечественной войны», — рассказала она.

Юноши и девушки сменяют друг друга на посту каждые 30 минут. Одновременно у монумента несут дежурство пять человек. От ребят требуется стоять по стойке смирно не шевелясь. Чтобы не простудиться, часовым выдали бушлаты и теплые шапки. В руках у каждого — автомат времен Великой Отечественной войны.

«Автоматы ППШ — довольно-таки тяжеленькие. Пройдешься с ним, и это уже греет. Руки затекают не к концу первой смены, а к концу четвертой», — сказал учитель истории средней школы № 30 г. Пензы Сергей Ковылов.

На вахту будут заступать школьники с 7 по 11 классы. По словам организаторов, с каждым годом желающих принять участие в акции становится только больше.

«Мы выбрали в этом году лучших из лучших — это ребята из 13 школ города. Они — победители военно-патриотических соревнований, участники патриотических акций и все, которые имеют активную жизненную позицию», — рассказал методист военно-патриотического отдела детско-юношеского центра «Спутник» Дмитрий Давыдов.

Вахту памяти у Монумента воинской и трудовой славы школьники будут нести ежедневно вплоть до Дня Победы. По традиции, в праздник дежурить у монумента будут кадеты из школы № 70.