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В Городе Спутник устроили праздник на Пасху (видео)

17 апреля в 20:03 108 просмотров
«Термодом».

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Пасху вместе со всем христианским миром отметили в Городе Спутник. Праздник для жителей микрорайона организовал строительный холдинг «Термодом».

В воскресенье, 16 апреля, пензенцы собрались на набережной Города Спутник, чтобы поделиться радостной вестью: Христос воскрес! Заводная музыка, конкурсы, игры пришлись по душе и взрослым, и детям. Пасхальные торжества для жителей и гостей микрорайона устроила строительная компания «Термодом».

Организаторы праздника устроили для детей и их родителей яркую шоу-программу с конкурсами и призами. Развлекал публику веселый далматинец, который за каждое выполненное задание вручал малышам купоны на посещение батута, а также угощал попкорном и сладкой ватой.

Праздник, организованный строительным холдингом «Термодом», как всегда удался! Каждый новый день в Городе Спутник наполнен улыбками, солнечными эмоциями и радостью, сообщает телеканал «Экспресс».

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