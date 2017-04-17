В Пензе из 95 школьников выбрали лучших чтецов (видео)

« Живая классика». Его участниками стали 95 конкурсантов со всей области. Ранее они прошли отборочные школьные и районные этапы." data-title="В Пензе из 95 школьников выбрали лучших чтецов — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Его участниками стали 95 конкурсантов со всей области. Ранее они прошли отборочные школьные и районные этапы.

«Одно из условий конкурса — произведение ребенок выбирает сам. То есть главным требованием является соответствие произведений возрасту учащихся. Чтобы оно было понято не только взрослым, но и, прежде всего, ребенком», — сказала региональный куратор всероссийского конкурса «Живая классика» Елена Фирсова.

Судьи оценивали каждого конкурсанта по нескольким критериям: соответствие выбранного произведения исполнителю, глубина проникновения в образную и смысловую структуры текста, грамотная речь и способность оказывать эмоциональное воздействие на зрителя, сообщает телеканал «Экспресс».

По правилам конкурса, учащиеся выступали с произведениями, которые не входят в школьную программу. Среди почти сотни участников организаторы отобрали 15 лауреатов и трех призеров. Участники, занявшие призовые места, представят Пензенскую область на всероссийском этапе. Он пройдет в мае в международном детском центре «Артек».