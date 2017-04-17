В Пензе состоится благотворительный концерт московской фолк-группы (видео)

« Партизан FM». На благое дело музыканты собираются передать все вырученные от концерта средства. Любителей современных трактовок народных и давно полюбившихся песен приглашают 21 апреля в Дом молодежи." data-title="В Пензе состоится благотворительный концерт московской фолк-группы — Пенза-пресс, рунет за день">

Столичные артисты пожертвуют деньги на строительство Спасского кафедрального собора. В Пензе выступит популярная московская фолк-группа «Партизан FM». На благое дело музыканты собираются передать все вырученные от концерта средства. Любителей современных трактовок народных и давно полюбившихся песен приглашают 21 апреля в Дом молодежи.

Современный фольклорный ансамбль «Партизан FM» подготовил для пензенцев большое необычное выступление (12+), в рамках которого зрители услышат популярные и малоизвестные русские народные и украинские песни, казачий фольклор, песни времен Гражданской и Великой Отечественной войн, авторские сочинения.

Концерт — благотворительный. Все собранные средства направят на строительство Спасского кафедрального собора и реабилитацию больных детским церебральным параличом.

«Мы решили помочь семьям, которые столкнулись с такой жизненной ситуацией. Это матери-одиночки, женщины, у которых есть два ребенка с особенным здоровьем, многодетные семьи и малоимущие. Мы решили выделить часть средств и направить им в помощь», — сказала директор пензенской региональной общественной организации по оказанию помощи людям, нуждающимся в восстановлении здоровья «БлагоДарю» Виктория Хачатурян.

Концерт будет интересен зрителям разного возраста, коллектив специально подготовил обширный репертуар на любой вкус. За час до концерта для детей организаторы запланировали различные конкурсы и забавы с угощением. Выступление «Партизан FM» начнется в 19.00 в Доме молодежи, сообщает телеканал «Экспресс».