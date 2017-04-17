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В Пензе активистам ветеранского движения вручили подарки (видео)

17 апреля в 18:37 176 просмотров

17 апреля в России отмечается День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. В честь праздника в центре хореографического искусства Пензы прошел торжественный вечер.

Активным участникам ветеранского движения Пензенской области вручили подарки, почетные грамоты и благодарственные письма. Ветеранская организация системы МВД России на сегодняшний день насчитывает более 670 тысяч человек. В 2016 году с участием ветеранов было раскрыто более 20 тысяч преступлений. Ветераны помогают ведомству также в профессиональном, патриотическом и нравственном воспитании сотрудников, сообщает телеканал «Экспресс».

«На протяжении всего периода ветераны активно взаимодействуют со служебными коллективами, выступают в школах, в учебных заведениях. Ряд ветеранов участвуют непосредственно в самой служебной деятельности, оказывают практическую помощь и в охране общественного порядка, и в раскрытии преступлений, тем самым передавая свой богатый опыт молодежи», — рассказал начальник управления по работе с личным составом УМВД России по Пензенской области Константин Фролов.

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