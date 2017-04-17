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Первые лица Пензенской области посетили спектакль Никиты Михалкова

17 апреля в 19:39 164 просмотра
, члены правительства, мэр Пензы Виктор Кувайцев, глава города Валерий Савельев и другие официальные лица посетили спектакль Никиты Михалкова «Метаморфозы» в областном драматическом театре.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, члены правительства, мэр Пензы Виктор Кувайцев, глава города Валерий Савельев и другие официальные лица посетили спектакль Никиты Михалкова «Метаморфозы» в областном драматическом театре.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поблагодарил Никиту Михалкова за визит и назвал показ «Метаморфоз» большим событием для театральной общественности. Глава региона напомнил, что в мае 2016 года Михалков приезжал в Пензу на открытие мемориальной доски Ивану Мозжухину, и выразил надежду, что режиссер будет частым гостем на сурской земле.

Худрук театра драмы Сергей Казаков назвал «Метаморфозы» новым словом в театральной жизни, а глава регионального минкультуры Татьяна Курдова подчеркнула, что это спектакль-эксперимент, который представляет уникальный опыт Михалкова.

В спектакле «Метаморфозы», который основан на произведениях Антона Павловича Чехова и Ивана Алексеевича Бунина, играют 21 выпускник и двое студентов Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. Сам мастер, выйдя на сцену, подчеркнул, что «Метаморфозы» — это открытая репетиция спектакля.

«Почему возникла эта идея? Проблема в том, что уровень режиссеру сейчас настолько низок, что режиссер не может помочь актеру. Имеет значение не слово, а как это слово рождается. Важно показать это […]

Почему Чехов и Бунин? Почему проза? Потому что проза — самое сложное для воплощения на сцене. Одной фразой можно создать атмосферу, а это — самое главное», — подчеркнул Никита Михалков.

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