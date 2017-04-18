Режиссер, актер, сценарист и продюсер Никита Михалков поделился своими впечатлениями от показа спектакля «Метаморфозы» по произведениям Чехова и Бунина.

«Это счастье и ответственность, когда ощущаешь, что зал дышит с тобой в одном ритме. Я должен сказать, что самое волнующее — когда приезжаешь в русскую провинцию, провинция — это не что-то отсталое, а всего-навсего населенный пункт, отдаленный от центра.

Для меня важны не столько аплодисменты, сколько тишина в зале, это дорого стоит. Я не слышал зал, и это самое главное», — сказал Михалков.

На спектакль, подготовленный выпускниками Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова , был приглашен губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, представители городской и региональной власти.

«Пребывание в Пензе Никиты Сергеевича — это большое событие и для меня как губернатора, и для всей области. Если Никита Сергеевич будет приезжать со своими проектами каждый год, это будет здорово. Сегодня в зале был аншлаг, мне нравилась и тишина в зале, и аплодисменты, которые вы заслужили за ваш патриотизм, за ваше мастерство», — отметил глава региона.

Напомним, в спектакле в форме открытой репетиции приняли участие выпускники академии Михалкова. На сцене последовательно сменяют друг друга разножанровые зарисовки рассказов, предваряемые рассказами Никиты Михалкова о русской литературе, атмосфере произведений Чехова и Бунина.

Никита Михалков почти год назад, 19 мая, уже приезжал в Пензу, чтобы принять участие в открытии мемориальной доски-горельефа великому русскому актеру Ивану Мозжухину, уроженцу села Кондоль. Доска установлена на стене здания на ул. Володарского, 5, где сейчас расположено городское управление образования.