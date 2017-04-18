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На ул. Московской несколько месяцев не могут устранить прорыв

18 апреля в 08:09 176 просмотров
, на текущую воду никто не обращает внимания.

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В Пензе на ул. Московской несколько месяцев не могут устранить прорыв водопровода, на текущую воду никто не обращает внимания.

«Ул. Московская, 25А. Приезжал пару раз, видел — течет и течет вода, причем с зимы и никак не сделают. Чистая питьевая вода. Она бьет из-под асфальта и стекает до ул. Кирова. Неужели никому нет дела до этого?» — написал горожанин в «Жалобную книгу» информационного агентства «Пенза-Пресс».

На обращение поступил ответ за подписью вице-мэра Юрия Ильина. В нем отмечается, что факт утечки специалисты городского управления ЖКХ подтвердили. Информацию направили в «Горводоканал». О результатах работы сообщат до 24 апреля.

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