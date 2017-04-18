В Пензе у детсада сделали свалку

«Как-то не ассоциируется подобная зона антисанитарии с близостью детского сада. Призываю обратить внимание УК на этот «оазис», — написал местный житель в «Жалобную книгу».

Обращение сотрудники информационного агентства направили в мэрию. Однако стоит отметить, что о свалке горожане начинают сообщать, когда она уже достигает внушительных размеров, и просят убрать ее властей или коммунальщиков, не желая при этом выходить на субботники. Но кто бросает там мусор? Скорее всего, сами же местные жители. Почему тогда нельзя убрать за собой?