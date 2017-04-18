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В Пензенской области оценят эффективность МФЦ для бизнеса

18 апреля в 09:06 154 просмотра
, насколько эффективны услуги многофункциональных центров для предпринимателей.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил проверить, насколько эффективны услуги многофункциональных центров для предпринимателей.

Для оценки эффективности МФЦ создадут рабочую группу, в которую войдут представители руководства МФЦ, регионального министерства экономики, а также омбудсмен по правам предпринимателей.

«Нужно постоянно мониторить, насколько граждане удовлетворены предоставляемыми услугами. Такой анализ позволит руководителям МФЦ понять, какие проблемы есть, и внести корректировки в свою деятельность: ввести дополнительные услуги, контролировать сроки обращения, усилить взаимодействие с муниципальными службами и госструктурами», — подчеркнул Иван Белозерцев.

По его словам, в тех центрах, где есть очереди, необходимо создавать дополнительные окна.

«Для развития бизнеса сейчас важна любая поддержка», — добавил глава региона.

Анализ эффективности будет проведен в течение месяца. Для него выбраны МФЦ Пензы, Кузнецка, Городища, Сердобска и Нижнего Ломова, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/04/18/13575367
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