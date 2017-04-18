Мусорный передел. Как пензенскому МУПу аукнулась скандальная сделка 2005 года

Речь идет об участии МУП по очистке города в создании ООО «Управление благоустройства и очистки города» (далее — УБОГ). В декабре 2005 года МУП с согласия комитета по управлению муниципальным имуществом Пензы внесло в уставный капитал нового предприятия 15,3 млн рублей (30% капитала) недвижимостью. Еще 35,8 миллионов деньгами и мусорными контейнерами (70% капитала) поступили от ООО «Спецмеханизация».



К этой сделке впоследствии возникло много вопросов. Она якобы не рассматривалась на сессии Гордумы, что является грубым нарушением процедуры. К тому же никому не известная «Спецмеханизация» была создана буквально за две недели до крупной сделки. Как отмечено в отчете контрольно-счетной палаты, в итоге к УБОГ перешли все обязанности по вывозу ТБО и расчетам с населением и юрлицами, а МУП «лишилось возможности осуществлять в полном объеме свою деятельность, предусмотренную уставом». На заседании комиссии Гордумы 17 апреля, где были представлены результаты проверки, директор МУП по очистке города Сергей Старостин пояснил, что вывозом ТБО предприятие не занимается как раз с 2005 года и вновь вернуться к этому виду деятельности в настоящее время возможности нет.



Передав в УБОГ 9 из 13 объектов недвижимости, муниципальное предприятие было вынуждено арендовать еще недавно принадлежавшую ему на праве хозяйственного ведения недвижимость у УБОГ. Так, в 2015 году расходы на аренду составили почти 2 млн рублей, за 9 месяцев 2016-го — 1 млн 350 тысяч. В общем же, в 2006—2016 годах муниципальное предприятие потратило на эти нужды 6,4 миллиона рублей. Для сравнения, доход МУП по очистке города от участия в УБО за эти же годы составил 4,5 миллиона или 29,7% от суммы вклада.



Кроме того, МУП вынужден был арендовать, к примеру, весовую установку, расположенную на ул. Осенней. В 2015 году ее использование обошлось в 911 тысяч рублей, а за 9 месяцев 2016 года — в 682,7 тысяч рублей.



«Приведенные данные свидетельствуют о неэффективном и экономически необоснованном вложении средств в виде недвижимого имущества», — констатировали в Контрольно-счетной палате.



Встречная проверка УБОГ, проведенная аудиторами, обнаружила также немало интересного. Оказалось, что в апреле 2015 года была принята новая редакция устава компании, которой вывоз ТБО и расчеты за данные услуги вообще не предусмотрен как вид деятельности. В настоящее время ООО занимается сдачей недвижимости в наем, финансовым лизингом, научными исследования и разработками в области естественных и технических наук, аудиторской деятельностью. Иными словами, получив муниципальное имущество, компания зарабатывает тем, что сдает его в аренду.



«Если бы это имущество не было передано этому ООО, то его мог бы МУП сдавать в аренду и получать доход», — подчеркнула председатель Контрольно-счетной палаты Пензы Елизавета Кошель.



Есть и другой важный момент. Компании передан в аренду земельный участок на улице Осенней. Арендная плата за него рассчитывалась с использованием коэффициента дифференциации в зависимости от вида деятельности. В случае УБОГ этот коэффициент равнялся 0,12 как для организации, занимающейся обслуживанием полигонов ТБО, которым компания не занимается. Но так как компания не специализируется на вывозе мусора, то к ней должны были применить коэффициент 2, отметили аудиторы. Из-за этой, на первый взгляд, мелочи бюджет города потерял 16,4 млн рублей. Всего же аудиторы нашли нарушений на 27,4 млн рублей.



В связи с этим Контрольно-счетная палата предлагает управлению муниципального имущества принять все меры по признанию сделки 12-летней давности недействительной. Согласно федеральному законодательству, муниципальное предприятие распоряжается имуществом только в пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели которой закреплены в уставе. Сделки, заключенные в нарушение этого пункта «являются ничтожными независимо от их совершения с согласия собственника».



Начальник управления муниципального имущества Пензы Наиля Алюшева на комиссии Гордумы поддержала это предложение и сказала, что «если имущество, которое должно быть у муниципалитета, можно вернуть, то это необходимо сделать». Вместе с тем, это может быть непросто, так как, по ее словам, «срок исковой давности уже истек» и суд может просто не принять иск мэрии.



Директор МУП по очистке города Сергей Старостин, в свою очередь, сказал, что все нарушения, которые нашли аудиторы, можно устранить.



«Если стоит вопрос о выходе из «Управления по благоустройству и очистке города», то со стороны МУП есть вариант: это [получить] согласие учредителей. Нотариально заверенное заявление подается на собрание, проводится рыночная оценка уставного капитала и так далее», — подчеркнул он.



Он добавил, что в прошлом году начался ремонт помещения на улице Бийской, куда предприятие переедет в скором времени. Это позволит сократить расходы на аренду. Кроме того, в мае МУП запустит новый весовой комплекс.



«До конца недели мы заканчиваем работы по благоустройству данного комплекса, остается только купить программное обеспечение. То есть мы расторгаем договор аренды старого весового комплекса и начинаем эксплуатировать свой», — добавил Сергей Старостин.



Правда, все это не решает проблему с возвращением имущества, которое раньше было муниципальным. На то, что есть еще один путь выхода из ситуации, намекнула Елизаветы Кошель. По ее словам, проверка Контрольно-счетной палатой была проведена по заданию прокуратуры, так что вопрос, возможно, будет рассмотрен «в другом аспекте».