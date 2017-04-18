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18 апреля на нескольких улицах Пензы будут перебои с водой

18 апреля в 10:40 388 просмотров

18 апреля в Пензе на ряде улиц ограничат подачу воды.

Об этом сообщает пресс-служба «Горводоканала».

Из-за ремонта ограничение возможно по следующим адресам: Пермская, 1−84 Попова, 68, 70; комендатура.

Полностью подача воды будет восстановлена после устранения утечки.

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