Об этом сообщает пресс-служба «Горводоканала».
Из-за ремонта ограничение возможно по следующим адресам: Пермская, 1−84 Попова, 68, 70; комендатура.
Полностью подача воды будет восстановлена после устранения утечки.
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18 апреля на нескольких улицах Пензы будут перебои с водой
18 апреля в 10:40 388 просмотров
18 апреля в Пензе на ряде улиц ограничат подачу воды.
Об этом сообщает пресс-служба «Горводоканала».
Из-за ремонта ограничение возможно по следующим адресам: Пермская, 1−84 Попова, 68, 70; комендатура.
Полностью подача воды будет восстановлена после устранения утечки.