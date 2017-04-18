Двое пензенцев хотели незаконно подзаработать на железной дороге

По данным ведомства, мужчины в возрасте 48 и 40 лет решили «подзаработать». Они, приехав на станцию «Пенза-4», хотели украсть металлолом с пяти полувагонов и сдать его пункт приема.
Но во время кражи злоумышленников задержали.
«Вес похищенного металлолома составил около 500 кг. Сумма ущерба — более семи тысяч рублей. На сегодняшний день следователем следственного отделения возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 статьи 158 УК РФ — покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору», — сообщил начальник следственного отделения Пензенского ЛО МВД России на транспорте полковник юстиции Вадим Левашко.