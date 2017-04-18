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Двое пензенцев хотели незаконно подзаработать на железной дороге

18 апреля в 11:02 338 просмотров

В Пензенской области по факту кражи металлолома с грузовых полувагонов возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе следственного отделения Пензенского ЛО МВД России на транспорте.

По данным ведомства, мужчины в возрасте 48 и 40 лет решили «подзаработать». Они, приехав на станцию «Пенза-4», хотели украсть металлолом с пяти полувагонов и сдать его пункт приема.

Но во время кражи злоумышленников задержали.

«Вес похищенного металлолома составил около 500 кг. Сумма ущерба — более семи тысяч рублей. На сегодняшний день следователем следственного отделения возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 статьи 158 УК РФ — покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору», — сообщил начальник следственного отделения Пензенского ЛО МВД России на транспорте полковник юстиции Вадим Левашко.

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