По данным ведомства, поезда пойдут по следующему расписанию:
— № 6115 «Белинская» (отпр. 10.29) — «Пачелма» (приб. 11.37);
— № 6110 «Пачелма» (отпр. 14.33) — «Белинская» (приб. 15.43).
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В Пензенской области на Радоницу пустят дополнительные электрички
18 апреля в 11:10 322 просмотра
25 апреля в день поминовения усопших пустят пригородные поезда со станции «Белинская» в Пачелму. Об этом сообщает пресс-служба минпрома Пензенской области.
По данным ведомства, поезда пойдут по следующему расписанию:
— № 6115 «Белинская» (отпр. 10.29) — «Пачелма» (приб. 11.37);
— № 6110 «Пачелма» (отпр. 14.33) — «Белинская» (приб. 15.43).