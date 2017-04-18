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В Пензенской области на Радоницу пустят дополнительные электрички

18 апреля в 11:10 322 просмотра
«Белинская» в Пачелму. Об этом сообщает пресс-служба минпрома Пензенской области.

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25 апреля в день поминовения усопших пустят пригородные поезда со станции «Белинская» в Пачелму. Об этом сообщает пресс-служба минпрома Пензенской области.

По данным ведомства, поезда пойдут по следующему расписанию:

— № 6115 «Белинская» (отпр. 10.29) — «Пачелма» (приб. 11.37);

— № 6110 «Пачелма» (отпр. 14.33) — «Белинская» (приб. 15.43).

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