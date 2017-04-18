Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла на 30 км автодороги «Пенза — Лунино».
26-летний водитель получил травмы и был доставлен в больницу.
Причины аварии устанавливаются.
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В Бессоновском районе перевернулся Volkswagen
18 апреля в 11:45 234 просмотра
В Бессоновском районе Пензенской области произошло ДТП — Volkswagen Passat слетел в кювет и перевернулся.
Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла на 30 км автодороги «Пенза — Лунино».
26-летний водитель получил травмы и был доставлен в больницу.
Причины аварии устанавливаются.