В Бессоновском районе перевернулся Volkswagen

18 апреля в 11:45

В Бессоновском районе Пензенской области произошло ДТП — Volkswagen Passat слетел в кювет и перевернулся.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла на 30 км автодороги «Пенза — Лунино».

26-летний водитель получил травмы и был доставлен в больницу.

Причины аварии устанавливаются.