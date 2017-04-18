В мире число голодающих выросло на 28 млн

В 2016 году число людей, испытывающих крайний недостаток продовольствия, увеличилось на 28 млн, пишет « Газета.ru » со ссылкой на RT.

Об этом заявила сотрудник пресс-службы Объединенного исследовательского центра при Еврокомиссии Нина Кайяндер.

Так, по состоянию на 2016 год в условиях продовольственной нестабильности находятся около 108 млн человек в мире.

Исследователи отмечают, что основной причиной голода стали вооруженные конфликты и изменение климата.

В числе стран, имеющих эту проблему, — Южный Судан, Сомали, Йемен и северо-восток Нигерии. Огромные запасы еды и гуманитарная помощь требуются Ираку, Сирии, Малави и Зимбабве.