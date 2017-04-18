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В мире число голодающих выросло на 28 млн

18 апреля в 12:04 186 просмотров
, испытывающих крайний недостаток продовольствия, увеличилось на 28 млн, пишет «Газета.ru» со ссылкой на RT.

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В 2016 году число людей, испытывающих крайний недостаток продовольствия, увеличилось на 28 млн, пишет «Газета.ru» со ссылкой на RT.

Об этом заявила сотрудник пресс-службы Объединенного исследовательского центра при Еврокомиссии Нина Кайяндер.

Так, по состоянию на 2016 год в условиях продовольственной нестабильности находятся около 108 млн человек в мире.

Исследователи отмечают, что основной причиной голода стали вооруженные конфликты и изменение климата.

В числе стран, имеющих эту проблему, — Южный Судан, Сомали, Йемен и северо-восток Нигерии. Огромные запасы еды и гуманитарная помощь требуются Ираку, Сирии, Малави и Зимбабве.

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