В мире число голодающих выросло на 28 млн

Об этом заявила сотрудник пресс-службы Объединенного исследовательского центра при Еврокомиссии Нина Кайяндер.
Так, по состоянию на 2016 год в условиях продовольственной нестабильности находятся около 108 млн человек в мире.
Исследователи отмечают, что основной причиной голода стали вооруженные конфликты и изменение климата.
В числе стран, имеющих эту проблему, — Южный Судан, Сомали, Йемен и северо-восток Нигерии. Огромные запасы еды и гуманитарная помощь требуются Ираку, Сирии, Малави и Зимбабве.