Ягов рассказал о планах Совета по вопросам развития русского языка

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В Пензенской области создадут Совет по вопросам развития русского языка. О том, зачем нужна новая структура и что нового она привнесет, ИА «Пенза-Пресс» рассказал зампред областного правительства, председатель Совета Олег Ягов.

«Для нас первоочередная задача — повысить внимание к русскому языку граждан Российской Федерации и, конечно, уровень грамотности населения. Общение на сленге, привычка в мобильной переписке сокращать слова, не использовать знаки препинания — все это может привести к очень плачевным последствиям. Поэтому мы хотим максимально предоставить возможность, прежде всего, учащейся молодежи участвовать в различных конкурсах, проектах, научно-практических конференциях, посвященных русскому языку.

Также наша задача — продвигать лучшие педагогические практики учителей русского языка и литературы, направленные на развитие филологических способностей обучающихся, повышение мотивации к изучению русского языка и литературы, в том числе — в поликультурной среде.

Кроме того, с каждым годом в Пензенской области растет число иностранных студентов, и их приобщение к русской культуре и языку будет выделено в отдельное направление деятельности Совета. В частности, в комплексном плане по продвижению русского языка среди иностранных обучающихся предусмотрено проведение конкурсов «Моя первая книга на русском языке», «Я русский бы выучил только за то…» и др. Также планируем подготовить методические разработки по продвижению русского языка за рубежом для волонтеров из Пензенской области, которые будут работать на Чемпионате мира по футболу.

Особое внимание будет уделяться развитию чтения, которое не только дает новые знания, развивает память, но и повышает общий уровень грамотности. И делать это нужно с самых ранних лет. В Пензенской области уже реализуется силами преподавателей Педагогического института ПГУ уникальный проект для начальной школы «Вкусное чтение», его нужно поддерживать и развивать», — рассказал Олег Ягов.

Первое заседание Совета по русскому языку при правительстве Пензенской области намечено провести в мае 2017 года.