На ремонт дороги в Сердобском районе выделено 4,5 млн рублей

Работы пройдут в этом году, сообщила ИА «Пенза-Пресс» глава администрации Сердобского района Александр Бедикин.



На ремонт дороги, на которую жаловались в соцсетях пензенцы, выделят 3 млн рублей из дорожного фонда Сердобского района и еще полтора миллиона — из областного бюджета.



«В этом году предусмотрен уже не ямочный ремонт — будем частично менять целыми участками», — подчеркнул Александр Бедикин.



Он добавил, что в настоящее время уже запущены конкурсные процедуры, которые позволят приступить к ремонту дороги в ближайшее время.



Дорога к селу Зеленовка приобрела статус межпоселенческой в 2013 году. Ранее она принадлежала области. Восстановить дорожное покрытие впервые стало возможным в 2016 году, пишет РИА Пензенской области.