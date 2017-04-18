Работы пройдут в этом году, сообщила ИА «Пенза-Пресс» глава администрации Сердобского района Александр Бедикин.
На ремонт дороги, на которую жаловались в соцсетях пензенцы, выделят 3 млн рублей из дорожного фонда Сердобского района и еще полтора миллиона — из областного бюджета.
«В этом году предусмотрен уже не ямочный ремонт — будем частично менять целыми участками», — подчеркнул Александр Бедикин.
Он добавил, что в настоящее время уже запущены конкурсные процедуры, которые позволят приступить к ремонту дороги в ближайшее время.
Дорога к селу Зеленовка приобрела статус межпоселенческой в 2013 году. Ранее она принадлежала области. Восстановить дорожное покрытие впервые стало возможным в 2016 году, пишет РИА Пензенской области.
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На ремонт дороги в Сердобском районе выделено 4,5 млн рублей
18 апреля в 11:50 224 просмотра
На ремонт дороги в селе Зеленовке Сердобского района Пензенской области выделено 4,5 млн рублей.
Работы пройдут в этом году, сообщила ИА «Пенза-Пресс» глава администрации Сердобского района Александр Бедикин.