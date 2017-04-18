Вам будет интересно
Наши новости
Пензенских студентов научат шутить в «Школе КВН»
Эспланада, артобъекты и инсталляции — как преобразится Пенза
Ремонт «Ростка» планируют закончить к началу мая
В Пензе прошел танцевальный флешмоб в поддержку Дня гемофилии
Инспекторы наказали водителей общественного транспорта в Пензе
В Пензенской области на Радоницу пустят дополнительные электрички
В Пензенской области создадут Совет по развитию русского языка
18 апреля на нескольких улицах Пензы будут перебои с водой
В поселке Лесном построят водопровод
У пензенцев проверят знания о крупнейших битвах и героях ВОВ
все новости

На ремонт дороги в Сердобском районе выделено 4,5 млн рублей

18 апреля в 11:50 224 просмотра

На ремонт дороги в селе Зеленовке Сердобского района Пензенской области выделено 4,5 млн рублей.

Работы пройдут в этом году, сообщила ИА «Пенза-Пресс» глава администрации Сердобского района Александр Бедикин.

На ремонт дороги, на которую жаловались в соцсетях пензенцы, выделят 3 млн рублей из дорожного фонда Сердобского района и еще полтора миллиона — из областного бюджета.

«В этом году предусмотрен уже не ямочный ремонт — будем частично менять целыми участками», — подчеркнул Александр Бедикин.

Он добавил, что в настоящее время уже запущены конкурсные процедуры, которые позволят приступить к ремонту дороги в ближайшее время.

Дорога к селу Зеленовка приобрела статус межпоселенческой в 2013 году. Ранее она принадлежала области. Восстановить дорожное покрытие впервые стало возможным в 2016 году, пишет РИА Пензенской области.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics