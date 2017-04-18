В Кузнецке несколько человек попало в ДТП на «ВАЗе» 218 просмотров « ВАЗ-2114» врезался в препятствие." data-title="В Кузнецке несколько человек попало в ДТП на «ВАЗе» — Пенза-пресс, рунет за день"> 18 апреля в 12:18