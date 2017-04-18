Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла 17 апреля в 17.55.
В результате ДТП пострадало несколько человек.
По данному факту ведется проверка.
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В Кузнецке несколько человек попало в ДТП на «ВАЗе»
18 апреля в 12:18 218 просмотров
В городе Кузнецке Пензенской области на ул. Бутурлинской автомобиль «ВАЗ-2114» врезался в препятствие.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла 17 апреля в 17.55.
В результате ДТП пострадало несколько человек.
По данному факту ведется проверка.