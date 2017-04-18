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В Кузнецке несколько человек попало в ДТП на «ВАЗе»

18 апреля в 12:18 218 просмотров
«ВАЗ-2114» врезался в препятствие.

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В городе Кузнецке Пензенской области на ул. Бутурлинской автомобиль «ВАЗ-2114» врезался в препятствие.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла 17 апреля в 17.55.

В результате ДТП пострадало несколько человек.

По данному факту ведется проверка.

Фотография: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5140801/
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