« Красный цветок», приуроченная к Всемирному дню гемофилии." data-title="В Пензе прошел танцевальный флешмоб в поддержку Дня гемофилии — Пенза-пресс, рунет за день">

На территории Пензенского аграрного университета 17 апреля с 9.00 до 13.00 проходила донорская акция. В 17.00 на площади перед Домом молодежи прошел танцевальный флешмоб, его участники раздали прохожим листовки и буклеты. Также вечером в окнах мэрии зажглась красная подсветка в поддержку Всемирного дня гемофилии.

«С 2016 года на базе лингвистической гимназии № 6 реализуется социальный проект «Капля надежды спасает жизнь», который стал участником муниципального кластерного проекта «PROдвижение». В гимназии были проведены мероприятия, посвященные донорству и формированию у детей и подростков активной социальной позиции», — рассказала президент Пензенской региональной организации Всероссийского общества гемофилии Марина Сафронкина.

«Красный цветок» — заключительный этап социального проекта «Капля Надежды», который реализуется в регионе организацией Всероссийского общества гемофилии с 2015 года, пояснили в пресс-центре облправительства.