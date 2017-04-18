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В Пензе прошел танцевальный флешмоб в поддержку Дня гемофилии

18 апреля в 12:38 248 просмотров
«Красный цветок», приуроченная к Всемирному дню гемофилии.

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В Пензе прошла массовая молодежная акция «Красный цветок», приуроченная к Всемирному дню гемофилии.

На территории Пензенского аграрного университета 17 апреля с 9.00 до 13.00 проходила донорская акция. В 17.00 на площади перед Домом молодежи прошел танцевальный флешмоб, его участники раздали прохожим листовки и буклеты. Также вечером в окнах мэрии зажглась красная подсветка в поддержку Всемирного дня гемофилии.

«С 2016 года на базе лингвистической гимназии № 6 реализуется социальный проект «Капля надежды спасает жизнь», который стал участником муниципального кластерного проекта «PROдвижение». В гимназии были проведены мероприятия, посвященные донорству и формированию у детей и подростков активной социальной позиции», — рассказала президент Пензенской региональной организации Всероссийского общества гемофилии Марина Сафронкина.

«Красный цветок» — заключительный этап социального проекта «Капля Надежды», который реализуется в регионе организацией Всероссийского общества гемофилии с 2015 года, пояснили в пресс-центре облправительства.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/04/18/11573849
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