Ремонт «Ростка» планируют закончить к началу мая

В Пензе на набережной реки Суры прошло совещание под руководством вице-губернатора Валерия Савина. Участие в нем принял мэр Виктор Кувайцев.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в рамках встречи стороны обсудили реконструкцию монумента «Росток» и прилегающей территории.

«На сегодняшний день выполнена очистка поверхности фасадов стелы с барельефом и обелиска пескоструйным аппаратом, проведен демонтаж асфальтобетонного покрытия площадки, выполняются работы по прокладке сетей электроснабжения, по устройству покрытий из гранитных плит в районе смотровой площадки набережной. Работает ООО «Торговый дом «Возрождение», — сообщила заместитель главы администрации города Ирина Ширшина.

По словам представителя подрядной организации, работы должны закончить в мае. Бригады трудятся ежедневно с 8 утра до 8 вечера,.

«Несмотря на то, что к 9 мая «Росток» преобразится, основные праздничные мероприятия переместятся на «Юбилейную площадь», а салют прогремит со смотровой площадки от «Ласточки», — сообщил Виктор Кувайцев.