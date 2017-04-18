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Ремонт «Ростка» планируют закончить к началу мая

18 апреля в 13:02 182 просмотра

В Пензе на набережной реки Суры прошло совещание под руководством вице-губернатора Валерия Савина. Участие в нем принял мэр Виктор Кувайцев.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в рамках встречи стороны обсудили реконструкцию монумента «Росток» и прилегающей территории.

«На сегодняшний день выполнена очистка поверхности фасадов стелы с барельефом и обелиска пескоструйным аппаратом, проведен демонтаж асфальтобетонного покрытия площадки, выполняются работы по прокладке сетей электроснабжения, по устройству покрытий из гранитных плит в районе смотровой площадки набережной. Работает ООО «Торговый дом «Возрождение», — сообщила заместитель главы администрации города Ирина Ширшина.

По словам представителя подрядной организации, работы должны закончить в мае. Бригады трудятся ежедневно с 8 утра до 8 вечера,.

«Несмотря на то, что к 9 мая «Росток» преобразится, основные праздничные мероприятия переместятся на «Юбилейную площадь», а салют прогремит со смотровой площадки от «Ласточки», — сообщил Виктор Кувайцев.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/upload/resize_cache/iblock/f6e/800_535_170ccc503a3e7d944d706557c7933a388/f6e51140a681bbaccb6141c6ce6e4372.jpg
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