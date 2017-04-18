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С начала года пензенцы помогли инспекторам пресечь пьяную езду 112 водителей

18 апреля в 13:19 184 просмотра

В 2017 году в Пензенской области местные жители помогли инспекторам задержать 112 нетрезвых водителей.

«По видеоматериалам, полученным от участников дорожного движения, за различные нарушения требований Правил дорожного движения привлечено к административной ответственности 94 водителя», — сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Информацию о пьяных водителях пензенцев просят сообщать по телефонам: 59−90−02, 59−90−03 или по телефону 02 (для мобильных 020).

Кроме того, на сайт Госавтоинспекции www.gibdd.ru/letter свидетели нарушений ПДД могут представить фото- либо видеоматериалы, добавили в ведомстве.

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