С начала года пензенцы помогли инспекторам пресечь пьяную езду 112 водителей

В 2017 году в Пензенской области местные жители помогли инспекторам задержать 112 нетрезвых водителей.

«По видеоматериалам, полученным от участников дорожного движения, за различные нарушения требований Правил дорожного движения привлечено к административной ответственности 94 водителя», — сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Информацию о пьяных водителях пензенцев просят сообщать по телефонам: 59−90−02, 59−90−03 или по телефону 02 (для мобильных 020).

Кроме того, на сайт Госавтоинспекции www.gibdd.ru/letter свидетели нарушений ПДД могут представить фото- либо видеоматериалы, добавили в ведомстве.