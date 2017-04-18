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Главный архитектор Пензы Зуфар Зиятдинов рассказал о том, как изменится город в ближайшие годы.

По данным пресс-службы мэрии, сейчас завершается разработка нескольких вариантов регламентов по ограничению параметров застройки в центре Пензы. Основная цель — сохранить архитектурно-историческое наследие города благодаря строительству новых объектов исключительно в контексте с окружением, без внесения диссонанса.

Как рассказал Зуфар Зиятдинов, составлен и претворяется в реальность график ремонта фасадов и крыш жилых и общественных зданий на первой линии улиц в центральной части города, впоследствии аналогичные работы будут производиться по улицам на всей территории города.

Ведутся работы по улучшению структуры пространства набережной реки Суры, в центре планируется обновить скверы, вымостить тротуары плиткой разных цветов, обустроить вечернее освещение, установить новые артобъекты и художественные инсталляции.

«Реализация намеченных мероприятий позволит ревитализировать [восстановить] целостную систему общественных пространств в структуре центра города и повысить его инвестиционную привлекательность и архитектурно-градостроительную ценность, а также сохранить историческую застройку как объект культурного наследия», — подчеркнули в пресс-службе горадминистрации.

Кроме того, историческую застройку планируется сохранить за счет удаления трасс транспортных потоков от объектов культурного наследия.

Помимо сохранения, планируется создавать новые культурные объекты. Так, к главной святыне Пензы — строящемуся Спасскому собору хотят построить пешеходную эспланаду. Она будет начинаться от памятника Перовоселенцу на ул. Кирова: широкая парадная лестница будет вести на оборонительный вал, далее через ворота — на ул. Белинского к Спасскому собору.

Реализация проекта позволит объединить комплекс локальных пространств, начиная от смотровой площадки рядом с музеем одной картины и заканчивая Соборной площадью, в единую глубинно-пространственную композицию, считает главный архитектор города.

Планируется сохранить и объекты деревянного зодчества: подготовлен альбом чертежей по сохранению исторического облика зданий по ул. Ключевского, ведется сбор наличников и других уникальных деталей деревянной архитектуры. Идет работа по сносу самовольно возведенных объектов.

В горадминистрации отметили, что все объекты, которые хотят построить в городе, рассматриваются на градостроительном совете при правительстве Пензенской области с участием широкого круга специалистов, это позволяет избегать ошибок и находить оптимальные проектные решения.