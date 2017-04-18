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Пензенских студентов научат шутить в «Школе КВН»

18 апреля в 13:54 102 просмотра
«Школа КВН», рассчитанная на команды студентов профессиональных образовательных организаций.

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18 апреля в Пензе в Доме Молодежи открылась «Школа КВН», рассчитанная на команды студентов профессиональных образовательных организаций.

«В первый день для команд пройдут организационные собрания, чтение лекций и мозговой штурм. Также команды получат тему домашнего задания, которое представят 19 апреля. В этот день участников ждет лекция «Правила игры. Приветствие. Разминка», — пояснили в пресс-службе минобра.

20 апреля состоится лекция «Детальная подготовка к игре. Нюансы и подводные камни», также участники будут готовиться к финальной игре. 21 апреля в 15.00 в большом зале Дома молодежи пройдет отчетная игра.

Лига КВН среди студентов профобразовательных организаций создана по инициативе зампреда областного правительства Олега Ягова.

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