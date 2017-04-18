Стало известно, каким будет памятник Николаю II и Столыпину в Кузнецке

Эскиз памятника изготовили в Студии военных художников имени
«Установить памятник планируется в этом году, но пока идет согласование с ведомствами, идет проработка деталей», — сообщила начальник пресс-службы администрации Кузнецка Наталья Бабушкина.
Впервые идея этого памятника возникла в 2014 году после установки монумента кузнецу, пояснила собеседника информагентства. Монумент символизирует встречу последнего российского императора и саратовского губернатора в 1904 году на перроне вокзала в Кузнецке.