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Стало известно, каким будет памятник Николаю II и Столыпину в Кузнецке

18 апреля в 15:30 282 просмотра

В городе Кузнецке Пензенской области планируют увековечить в бронзе императора Николая II и государственного деятеля Петра Столыпина. В распоряжении ИА «Пенза-Пресс» оказался эскиз будущего памятника.

Эскиз памятника изготовили в Студии военных художников имени М. Б. Грекова. По задумке, монумент будет выполнен из бронзы. Николая II и Петра Столыпина изобразят в полный рост в движении.

«Установить памятник планируется в этом году, но пока идет согласование с ведомствами, идет проработка деталей», — сообщила начальник пресс-службы администрации Кузнецка Наталья Бабушкина.

Впервые идея этого памятника возникла в 2014 году после установки монумента кузнецу, пояснила собеседника информагентства. Монумент символизирует встречу последнего российского императора и саратовского губернатора в 1904 году на перроне вокзала в Кузнецке.

Фотография: Эскиз памятника предоставлен пресс-службой администрации города Кузнецка
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