, что на 19,6% меньше 2015 года. Об этом говорится в отчете губернатора Ивана Белозерцева о результатах деятельности правительства региона в 2016 году , опубликованном на сайте ЗакСобра." data-title="Пензенская область стала больше торговать с Латвией, Японией и Францией — Пенза-пресс, рунет за день">

Внешнеторговый оборот по Пензенской области в 2016 году составил 361,6 млн долл. США, что на 19,6% меньше 2015 года. Об этом говорится в отчете губернатора Ивана Белозерцева о результатах деятельности правительства региона в 2016 году, опубликованном на сайте ЗакСобра.

В документе отмечается, что аналогичная ситуация наблюдается в целом по Приволжскому федеральному округу и России.

«В 2016 году уменьшение объема экспорта Пензенской области произошло за счет снижения поставок продукции машиностроения, в связи с тем, что в 2015 году АО «Радиозавод» был реализован крупный экспортный контракт. Несмотря на общую отрицательную динамику внешней торговли, сотрудничество с ключевыми партнерами остается на прежнем уровне», — говорится в отчете.

С рядом стран в 2016 году объем внешнеторгового оборота увеличился: с Германией — на 1,6%, Латвией — в 2,3 раза, Украиной — на 7,7%, Италией — на 38,5%, Японией — в 1,9 раза, Францией — в 1,5 раза.

«На 21,2% увеличился внешнеторговый оборот со странами СНГ, на долю которых приходится около 40% от всего внешнеторгового оборота области. Одним из ведущих торговых партнеров области является Республика Казахстан, внешнеторговый оборот с ней увеличился на 44,4% к уровню 2015 года», — подчеркивается в документе.

Кроме того, активно развивается сотрудничество с Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой.