«Ростелеком» стал генеральным партнером одного из самых известных и престижных конкурсов Рунета , целью которого является поддержать лучшие проекты для детей , подростков и молодежи , способствующие развитию позитивного мышления и творческой среды , повышению уровня образованности , а также укреплению веры в безграничность человеческих сил и возможностей." data-title="«Ростелеком» стал генеральным партнером конкурса «Позитивный контент» — Пенза-пресс, рунет за день">

«Ростелеком» стал генеральным партнером одного из самых известных и престижных конкурсов Рунета, целью которого является поддержать лучшие проекты для детей, подростков и молодежи, способствующие развитию позитивного мышления и творческой среды, повышению уровня образованности, а также укреплению веры в безграничность человеческих сил и возможностей.

Компания поддержит участников основной номинации «Лучшие сайты учреждений образования и культуры»: ее лауреаты получат дополнительные призы от компании.

1 июня в День защиты детей начинается прием заявок на Восьмой Всероссийский конкурс интернет-проектов для детей, подростков и молодежи «Позитивный контент”.

На конкурс могут быть заявлены уже реализованные проекты, имеющие действующие интернет-ссылки: сайты, блоги, медиаресурсы, видеоканалы, группы в социальных сетях, компьютерные и онлайн-игры, а также приложения, адаптированные для самых популярных мобильных платформ (Android, iOS и\или Windows). Проект должен быть запущен не позднее января 2017 года.

Более подробную информацию о требованиях к конкурсу можно узнать на официальном сайте в разделе «Правила”.

Соревнования проводятся в девяти основных номинациях и пяти специальных, среди которых:

●​ Лучший сайт для детей.

●​ За пределами .RU (для сайтов, открытых в зарубежных доменных зонах).

●​ Развитие цифровой грамотности.

●​ Инициативы, направленные на малозащищенные группы населения.

●​ Социально ориентированный коммерческий интернет-проект.

Заявки на участие в «Позитивном контенте» версии 2017 года принимаются до 1 октября, к 20 октября будет сформирован шорт-лист номинантов (определены финалисты конкурса), объявление результатов и награждение лауреатов состоится в ноябре в рамках «Премии Рунета 2017”.

Напомним, что участие в конкурсе «Позитивный контент” - это:

●​ ценные призы от организаторов и партнеров;

●​ присвоение проектам-номинантам отличительного знака качества «Позитивный контент»;

●​ включение проектов-номинантов в каталог «ВебЛандия»;

●​ информационная поддержка проекта в СМИ, а также на интернет-ресурсах организаторов и партнеров конкурса;

●​ возможность получить домен в. ДЕТИ и таким образом стать частью особого интернет-пространства для детей и подростков;

●​ техническая поддержка интернет-ресурсов для детей и молодежи.