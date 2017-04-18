«Ростелеком» стал генеральным партнером конкурса «Позитивный контент»

Компания поддержит участников основной номинации «Лучшие сайты учреждений образования и культуры»: ее лауреаты получат дополнительные призы от компании.
1 июня в День защиты детей начинается прием заявок на Восьмой Всероссийский конкурс интернет-проектов для детей, подростков и молодежи «Позитивный контент”.
На конкурс могут быть заявлены уже реализованные проекты, имеющие действующие интернет-ссылки: сайты, блоги, медиаресурсы, видеоканалы, группы в социальных сетях, компьютерные и онлайн-игры, а также приложения, адаптированные для самых популярных мобильных платформ (Android, iOS и\или Windows). Проект должен быть запущен не позднее января 2017 года.
Более подробную информацию о требованиях к конкурсу можно узнать на официальном сайте в разделе «Правила”.
Соревнования проводятся в девяти основных номинациях и пяти специальных, среди которых:
● Лучший сайт для детей.
● За пределами .RU (для сайтов, открытых в зарубежных доменных зонах).
● Развитие цифровой грамотности.
● Инициативы, направленные на малозащищенные группы населения.
● Социально ориентированный коммерческий интернет-проект.
Заявки на участие в «Позитивном контенте» версии 2017 года принимаются до 1 октября, к 20 октября будет сформирован шорт-лист номинантов (определены финалисты конкурса), объявление результатов и награждение лауреатов состоится в ноябре в рамках «Премии Рунета 2017”.
Напомним, что участие в конкурсе «Позитивный контент” - это:
● ценные призы от организаторов и партнеров;
● присвоение проектам-номинантам отличительного знака качества «Позитивный контент»;
● включение проектов-номинантов в каталог «ВебЛандия»;
● информационная поддержка проекта в СМИ, а также на интернет-ресурсах организаторов и партнеров конкурса;
● возможность получить домен в. ДЕТИ и таким образом стать частью особого интернет-пространства для детей и подростков;
● техническая поддержка интернет-ресурсов для детей и молодежи.