В 2016 году пензенцам выдали 7 тысяч ипотечных кредитов

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Жители Пензенской области стали чаще брать ипотечные кредиты. За 2016 год их выдали на 20,3% больше, чем в 2015-м.

«В 2016 году рынок ипотечного кредитования Пензенской области характеризовался ежемесячным увеличением объемов выдачи ипотечных жилищных кредитов. За 2016 год выдано более 7 тыс. ипотечных жилищных кредитов (7 007), что на 20,3% больше 2015 года. Объем выданных жилищных кредитов составил 9796 млн рублей, что выше уровня 2015 года на 24,1%", — говорится в отчете губернатора губернатора Ивана Белозерцева о результатах деятельности правительства региона в 2016 году, опубликованном на сайте ЗакСобра.

В документе также отмечается, что средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным в регионе составляет 12,4% - одна из самых низких среди регионов ПФО.

«Несмотря на увеличение в 2016 году объемов выданных ипотечных жилищных кредитов, существующие процентные ставки по ипотеке не позволяют большей части населения приобретать жилье с использованием механизмов ипотечного кредитования», — подчеркивается в отчете.