18 марта губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. В режиме видеоконференции участники рассмотрели вопросы строительства безопасных дорог и благоустройства городских территорий.

Заседание провел глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он сообщил, что в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году будет построено, реконструировано и отремонтировано около пяти тысяч километров дорог, ликвидировано более тысячи очагов аварийности.

«Регионам на эти цели выделены средства в размере 30 миллиардов рублей. Важно, чтобы они были максимально быстро доведены до муниципального уровня, как можно быстрее объявлены конкурсы, началась практическая работа. Важно наладить обратную связь, используя для этого современные средства коммуникации. Любой человек, которому небезразлично место его жительства, должен иметь возможность узнать, какие участки дорог будут ремонтироваться, когда они будут ремонтироваться. Это всегда вызывает самый живой интерес со стороны населения», — отметил премьер-министр.

Дмитрий Медведев также подчеркнул, что необходимо в регионах организовывать общественное обсуждение в рамках проекта с тем, чтобы жители могли внести свои предложения по ремонту дорожных объектов, повлиять на принимаемые решения.

В Пензенской области в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» муниципальным образованием и городскими округами, входящими в состав Пензенской агломерации — это территории областного центра, Засечного сельсовета в Пензенском районе и города Заречного, — в настоящее время проводятся конкурсные процедуры, заключаются контракты на выполнение ремонтных дорожных работ. Проведены общественные обсуждения, на основании поступивших от граждан предложений, а также с учетом диагностики дорожной сети Пензенской агломерации в Минтранс России будут направлены предложения по корректировке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры региона, сообщает пресс-центр облправительства.

В реализации на территории Пензенского региона приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда» в этом году принимают участие Пенза, Кузнецк, Заречный, Сердобск, Каменка, Никольск, Нижний Ломов, а также рабочий поселок Мокшан, села Богословка и Ленино.