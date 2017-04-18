Реконструкцию первой очереди набережной р. Суры завершат осенью

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В Пензе реконструкцию первой очереди набережной реки Сура планируется завершить осенью 2017 года, сообщил вице-губернатор Валерий Савин во время выездного совещания на объекте 18 апреля.

«Благоустройство смотровой площадки вокруг стелы — мощение камнем, подсветку монумента, установку ограждения — планируется завершить к 1 мая. До наступления холодов будут реконструированы спуск к воде и пешеходная дорожка вдоль среза реки между мостами Дружбы и Бакунинским», — сообщили в пресс-центре регионального облправительства.

По словам участников совещания, в 2017 году в районе набережной предстоит большая и значимая работа по выносу за пределы пешеходной зоны инженерных коммуникаций. В частности, планируется вынести к Бакунинскому мосту Шелаховский коллектор, из которого в настоящее время в Суру попадает много песка и грязи. На новом коллекторе будут установлены очистные сооружения. Конкурс состоялся, контракт на создание проектно-сметной документации заключен, на оплату работы выделено 5 млн 800 тыс. рублей.

Планируется вынести за пределы набережной водопроводные сети, которые сейчас проходят вдоль набережной. Заключен контракт на создание проектно-сметной документации, выделено 1 млн 600 тыс. рублей. Планируется, что к июлю проектно-сметная документация будет готова.

После чего начнется процесс расселения жилых и нежилых объектов, изъятия земли под муниципальные нужды.

«В этой работе нужно учитывать интересы как собственников, так и города, и приходить к оптимальным решениям», — сказал Валерий Савин.

В 2018 году будет проводиться реконструкция второй очереди: капитальный ремонт верхней части набережной, обустройство зеленой зоны и амфитеатра на береговом склоне.

Работы по реконструкции набережной Суры в центре Пензы находятся на контроле губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.