В Израиле вандалы изуродовали стены русской православной церкви

Об этом сообщает Russia Today, ссылаясь на настоятеля храма протоиерея Мирослава Витива.
Отмечается, что неизвестные нарисовали на стенах церкви перевернутые кресты, пентаграммы и три шестерки.
«Вчера вечером мы обнаружили на внешней стене надписи. <…> Сатанинская символика. Такая неприятная вещь произошла. Вандализм. Сегодня здесь были представители консульства (России), была полиция», — цитирует слова настоятеля храма РИА Новости.
Он отметил, что ранее церковь уже атаковали вандалы. В начале 90-х они повредили икону и оставили оскорбительные надписи на стенах.