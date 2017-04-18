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В Израиле вандалы изуродовали стены русской православной церкви

18 апреля в 16:15 184 просмотра

В городе Хайфе на севере Израиля неизвестные осквернили русскую православную церковь.

Об этом сообщает Russia Today, ссылаясь на настоятеля храма протоиерея Мирослава Витива.

Отмечается, что неизвестные нарисовали на стенах церкви перевернутые кресты, пентаграммы и три шестерки.

«Вчера вечером мы обнаружили на внешней стене надписи. <…> Сатанинская символика. Такая неприятная вещь произошла. Вандализм. Сегодня здесь были представители консульства (России), была полиция», — цитирует слова настоятеля храма РИА Новости.

Он отметил, что ранее церковь уже атаковали вандалы. В начале 90-х они повредили икону и оставили оскорбительные надписи на стенах.

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