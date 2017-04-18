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Саратовский пьяный «колдун» сообщил об увиденном во сне теракте

18 апреля в 16:11 162 просмотра
«экстрасенс» сообщил об увиденном во сне теракте, пишет «СарБК».

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В Саратове пьяный «экстрасенс» сообщил об увиденном во сне теракте, пишет «СарБК».

По линии «01» позвонил аноним, представился колдуном и экстрасенсом и сказал, что вечером в Москве произойдет 28 взрывов. Сообщение об этом поступило в полицию 17 апреля.

Правоохранительные органы смогли установить звонившего и задержать. Им оказался 54-летний местный житель, который был нетрезв.

Мужчина пояснил, что все это было сном, но выглядело как реальность, поэтому он и сообщил об этом.

В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. По данному факту проводится проверка.

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