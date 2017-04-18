Сквер «Бессмертного полка» в Пензе будет регулярно обновляться

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«Я нахожусь на Украине, писать нет времени, потому что мы на боевом положении. Ксенечка, прошу только тебя, не волнуйся! Правда, жаль расставаться, но надо и родину защищать». Это отрывок из фронтового письма, которое вскоре станет частью экспозиции нового сквера «Бессмертный полк».

Споры о том, каким должен быть сквер, посвященный самому массовому патриотическому движению России, не стихали в управлении культуры несколько недель. В результате идея размещения историй наших земляков — участников событий Великой Отечественной войны трансформировалась в более широкую идею — рассказать об истории движения «Бессмертный полк» в Пензе и в России. Наверное, это правильно, поскольку организаторы таким образом избавили себя от тяжелого выбора: какие истории размещать.

«Невозможно сделать выбор в пользу той или иной судьбы. У родных и близких пензенских фронтовиков непременно возникли бы вопросы, а почему не о моем родственнике рассказали?» — отметила начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина.

В результате в основу выставки-музея под открытым небом было решено положить фотографии движения «Бессмертный полк» разных лет, фронтовые фото, письма с фронта, а та часть стендов, где будут фотографии участников войны, станет сменной. Ее планируют периодически обновлять.

В Пензе акция «Бессмертный полк» проходит с 2013 года. Ее организатором в нашем городе выступила газета «Пензенская Правда». А идея принадлежит томским журналистам. Там акция впервые прошла в 2012 году. Сегодня «Бессмертный полк» — это международное общественное движение, в котором принимают участие жители не только России, но и ближнего и дальнего зарубежья.

Наблюдать за тем, как преображается сквер, можно уже сегодня. Улицу Карпинского привели в порядок, сделали разметку, на территории работает техника. Вскоре здесь замостят дорожки, дополнительно высадят кустарник, установят фонари и лавочки. Организаторы обещают не останавливаться на достигнутом и планируют благоустроить всю территорию, прилегающую к Памятнику Победы. За ходом работ следит и глава администрации Виктор Кувайцев, который стал вдохновителем идеи создания нового сквера. Открытие запланировано на 8 мая.