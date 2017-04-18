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Сквер «Бессмертного полка» в Пензе будет регулярно обновляться

18 апреля в 16:41 212 просмотров
, как будет выглядеть новый сквер.

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В управлении культуры города Пензы приоткрыли завесу тайны, как будет выглядеть новый сквер.

«Я нахожусь на Украине, писать нет времени, потому что мы на боевом положении. Ксенечка, прошу только тебя, не волнуйся! Правда, жаль расставаться, но надо и родину защищать». Это отрывок из фронтового письма, которое вскоре станет частью экспозиции нового сквера «Бессмертный полк».

Споры о том, каким должен быть сквер, посвященный самому массовому патриотическому движению России, не стихали в управлении культуры несколько недель. В результате идея размещения историй наших земляков — участников событий Великой Отечественной войны трансформировалась в более широкую идею — рассказать об истории движения «Бессмертный полк» в Пензе и в России. Наверное, это правильно, поскольку организаторы таким образом избавили себя от тяжелого выбора: какие истории размещать.

«Невозможно сделать выбор в пользу той или иной судьбы. У родных и близких пензенских фронтовиков непременно возникли бы вопросы, а почему не о моем родственнике рассказали?» — отметила начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина.

В результате в основу выставки-музея под открытым небом было решено положить фотографии движения «Бессмертный полк» разных лет, фронтовые фото, письма с фронта, а та часть стендов, где будут фотографии участников войны, станет сменной. Ее планируют периодически обновлять.

В Пензе акция «Бессмертный полк» проходит с 2013 года. Ее организатором в нашем городе выступила газета «Пензенская Правда». А идея принадлежит томским журналистам. Там акция впервые прошла в 2012 году. Сегодня «Бессмертный полк» — это международное общественное движение, в котором принимают участие жители не только России, но и ближнего и дальнего зарубежья.

Наблюдать за тем, как преображается сквер, можно уже сегодня. Улицу Карпинского привели в порядок, сделали разметку, на территории работает техника. Вскоре здесь замостят дорожки, дополнительно высадят кустарник, установят фонари и лавочки. Организаторы обещают не останавливаться на достигнутом и планируют благоустроить всю территорию, прилегающую к Памятнику Победы. За ходом работ следит и глава администрации Виктор Кувайцев, который стал вдохновителем идеи создания нового сквера. Открытие запланировано на 8 мая.

Фотография: Фото предоставлено Управлением культуры города Пензы
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